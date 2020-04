Policlinico, anche i corsi pre-parto diventano “virtuali”

Nell'ambito dei provvedimenti anticontagio, sono stati sospesi i corsi di accompagnamento al parto per rispettare i decreti che garantiscono la limitazione dell'infezione. L’equipe di ostetricia e ginecologia del Policlinico, però, si è attivata per non lasciare sole le future mamme in questo momento delicato.

Su una pagina web dedicata http://www.aou.mo.it/ corso_preparto, infatti, l’Azienda ha reso disponibili video che brevemente informano su come accedere al percorso nascita, come riconoscere l'insorgenza del travaglio, come viene gestito il parto (posizioni, supporto emotivo, ecc.) e come affrontare l'allattamento.

Inoltre, a partire dal 14 aprile, dal lunedì al venerdì, fra le 10 e le 12, un'ostetrica risponde alle domande delle gravide, al numero 059 4225223.

“Abbiamo pensato a queste due modalità – ha spiegato il prof. Fabio Facchinetti, Direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia – per stare vicini alle gravide che sono attualmente al 3° trimestre.I video sono stati realizzati dalle Ostetriche impegnate nei corsi di accompagnamento. Comprendiamo le preoccupazioni e le ansie indotte dall’attuale situazione e vogliamo tranquillizzare tutte le future mamme: i percorsi che abbiamo organizzato in queste settimane consentono di accedere al parto in tutta sicurezza. Inoltre, vengono garantite tutte le modalità di nascita: sia il parto naturale, che quello medicalmente assistito oltre al cesareo. Purtroppo, essendo gli anestesisti coinvolti nelle urgenze COVID-19, non siamo in grado di assicurare la parto-analgesia, situazione condivisa con la Provincia. Il mese di marzo ha comunque visto un normale svolgimento di tutte le attività e nonostante questo periodo di incertezza il futuro ci è stato garantito dalla nascita di 240 bambini”.