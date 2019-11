Corso arbitri e corso allenatori di calcio: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per arbitri e per allenatore di calcio.

Il corso arbitri prenderà il via giovedì 16 gennaio 2020 alle ore 20.30 presso la sede del CSI Modena n via Del Caravaggio n.71 a Modena.

È previsto il rimborso delle spese e del gettone di gara, corso, e la fornitura del materiale didattico e della divisa che sono gratuiti.

Obiettivo del corso, che durerà dieci lezioni, è quello di formare scrupolosi direttori di gara e di istruire nuove leve per far sì che anche attraverso l’arbitraggio possano essere trasmessi i principi CSI per uno sport sano e costruttivo, alla portata di tutti e per tutti. Durante il corso verranno spiegate ed analizzate le regole del calcio, al termine è previsto un esame finale sul regolamento del gioco del calcio.

Per ricevere informazioni e per iscriversi contattare: segreteriagac@csimodena.i t – 059 395357.

Il corso di primo livello per allenatori di calcio partirà invece a gennaio, in data da definire: prevede una certificazione di qualifica rilasciata dal Centro Sportivo Italiano ed è rivolto ai neo allenatori di calcio del settore giovanile: si articola in undici lezioni e fornisce una formazione di base con approfondimento delle seguenti aree tematiche: associativa-culturale, metodologica-didattica, psicopedagogica, tecnica. Si terrà presso la sede del CSI Modena in via Del Caravaggio n.71 a Modena. Per ricevere informazioni e per iscriversi contattare: calciogiovanile@csimodena.it - tel. 059 7234838.