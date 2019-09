Lions for Stoma Care presenta a Modena il II Corso per medici chirurghi dall'America Latina

Il Comitato Lions for Stoma Care in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena promuove il 2° Corso per medici chirurghi dell'America Latina. Modena, ancora una volta, si trova al centro dell’eccellenza in campo medico, umanitario e volontaristico e questo grazie ad un’iniziativa denominata “Lions For Stoma Care – LFSC“, nata nel 1999, nell’ambito del Lions Club Modena Wiligelmo per opera del Dott. Carlo Pezcoller. Il progetto ora coinvolge in maniera continuativa molteplici club Lions: Modena Wiligelmo, Modena Host, Modena Estense, Modena Romanica, Mirandola, Finale Emilia, Castelfranco Emilia-Nonantola, Pavullo nel Frignano, Carpi Host, Carpi Alberto Pio, Montese, Riccione, Bardi Val Ceno. In questi 20 anni di attività sono stati formati più di 1.500 tra medici e infermieri sparsi in 30 paesi: dall’Argentina allo Zambia.

Nel 2016 in Guatemala, il Dott. Carlo Pezcoller (ideatore del progetto LFSC) ed il Dott. Ricardo Fretes del Paraguay (Presidente dell’ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE COLOPROCTOLOGIA - ALACP) hanno avuto l’idea di creare a Modena una vera e propria Scuola per i Medici dell’America Latina. Il progetto era molto ambizioso e difficile da attuare, però, come spesso succede, se veramente si crede in quello che si fa, con la passione e la perseveranza, anche i sogni più incredibili possono diventare realtà e nel 2017 si è svolto il primo corso.

Questa seconda edizione permetterà di formare 12 chirurghi provenienti dall’America Latina, ed in particolare da Messico, Repubblica Dominicana, Venezuela, Paraguay, Ecuador, El Salvador, Bolivia, Brasile, Colombia, con la finalità di aggiornarsi sulle tecniche di confezionamento delle stomie e di proseguire le cure degli stomizzati successivamente alle dimissioni dall’ospedale per facilitare la riabilitazione e permettere una vita sociale normale.

Il 2° corso si svolgerà dal 16 al 20 settembre 2019 presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) di Modena nell’Ospedale Civile Sant’Agostino-Estense di Baggiovara. Sarà diretto dalla Dott.ssa Micaela Piccoli, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale, d’Urgenza e Nuove Tecnologie. Il corso vedrà l’alternarsi di docenti dell’Azienda Ospedaliera (chirurghi generali, endoscopisti, urologi, infermieri specializzati nella gestione delle stomie) e di altri docenti di fama nazionale ed internazionale e saranno fornite le basi anatomiche, fisiopatologiche, tecniche e gestionali per una corretta esecuzione della stomia. Sono previste lezioni frontali, interventi chirurgici in diretta e la partecipazione alle attività ambulatoriali. Al termine del corso verrà rilasciato un diploma che avrà validità in tutti i paesi dell’America Latina.