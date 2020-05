Covid-19 e fase acuta: a Modena il primo intervento di riparazione del tessuto polmonare

Per la prima volta, l’equipe di broncoscopia della S.C. di Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, diretta dal prof. Enrico Clini, ha svolto due interventi di riparazione di fistola bronco-pleurica con inserzione di valvole endobronchiali in due pazienti COVID-19 che dopo intubazione e ventilazione meccanica invasiva hanno sviluppato fuga di aria dal polmone per rottura del tessuto polmonare.

I pazienti, di 74, e 67 anni, ora stanno bene e proseguono la degenza in attesa delle necessarie verifiche cliniche. La fistola alveolo pleurica è una comunicazione anomala fra pleura e bronchi che si è determinata per un danno del polmone collegato alle procedure di respirazione meccanica invasiva. Si tratta di una complicazione poco frequente in senso generale e pertanto rara anche nella specifica casistica dei pazienti con COVID-19.

L’intervento di riparazione è stato realizzato presso il blocco operatorio del Policlinico di Modena dalla equipe di Broncoscopia Diagnostica e Interventistica coordinata dal dott. Alessandro Marchioni e con il supporto dei colleghi dott. Alessandro Andreani e dott.ssa Gaia Cappiello. Si tratta di due casi simili in cui i pazienti, sottoposti a cure intensive prolungate per polmonite interstiziale da COVID-19 con sindrome da insufficienza respiratoria grave e costretti a intubazione tracheale e ventilazione meccanica in Terapia Intensiva, hanno manifestato una rottura del tessuto polmonare per effetto della ventilazione, con fuga di aria nella cavità pleurica e parziale collasso del polmone che non è più stato in grado di auto-ripararsi. Si tratta dei primi due casi del genere trattati nella nostra Provincia e per quanto noto anche i primi a livello nazionale.

“Il riscontro di fistola alveolo-pleurica secondaria a ventilazione meccanica in questi due pazienti con drenaggio pleurico posizionato da più di 30 giorni, ci ha fatto considerare la possibilità di intervento endoscopico di chiusura della fistola - spiega il dott. Alessandro Marchioni – Si tratta di un intervento estremamente delicato per le condizioni respiratorie critiche nelle quali versano i pazienti con polmonite da COVID-19, e viene sempre preceduto da un test per verificare l’efficacia del trattamento endoscopico di chiusura della fistola che si pratica posizionando una o più valvole endobronchiali unidirezionali nei bronchi segmentari tributari alla fistola alveolo-pleurica, consentendo la chiusura della anomala comunicazione tra vie aeree e pleura.”

“Gli studi che hanno valutato l’esito clinico di pazienti portatori di fistola bronco-pleurica mostrano un tasso di mortalità che varia fra 30 e 75%. – informa il prof. Enrico Clini di UNIMORE, Direttore di Malattie Apparato Respiratorio e Ordinario di Pneumologia - Pertanto la riparazione o la chiusura di una fistola alveolo-pleurica può essere determinante per migliorare la sopravvivenza dei pazienti affetti da questa condizione clinica e il tasso di successo è di solito superiore al 60% dei casi trattati. Nel caso dei pazienti COVID-19 la fistola bronco-pleurica rappresenta una delle più temibili complicanze tardive ed è espressione del rischio collegato alla ventilazione invasiva per quanto questa sia inevitabile per la gestione della grave condizione respiratoria”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Broncoscopia Diagnostica e Interventistica dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena vanta una esperienza consolidata per le attività operative, fra cui il posizionamento di protesi endobronchiali, disostruzioni meccaniche e appunto posizionamento di endovalvole. L’attività annuale del servizio consiste in circa 1500 procedure nei tre livelli di complessità delle attività endoscopiche e la struttura è di riferimento provinciale e regionale per il livello operativo.