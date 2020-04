Covid-19. Muore a soli 36 anni la delegata sindacale di Villa Margherita

La FP Cgil di Modena esprime dolore per il decesso, avvenuto questa notte, di una rappresentante sindacale aziendale di Villa Margherita. Anna Caracciolo aveva 36 anni ed era stata ricoverata in terapia intensiva lo scorso 6 marzo dopo essere risultata positiva la tampone per il Covid-19. Era una dei 10 operatori contagiati della residenza per anziani Villa Margherita di Modena. Tuttavia dopo oltre un mese di lotte, Anna, alla fine non ce l’ha fatta.

“Anna è stata una delle principali protagoniste della vertenza sindacale per l’applicazione di un CCNL che garantisse i diritti per i lavoratori – afferma la sigla sindacale in ricordo di Anna- e, principalmente, il trattamento pieno per la malattia. Vertenza che abbiamo sviluppato tra dicembre 2019 e febbraio 2020. Un periodo che oggi ci sembra lontanissimo. Ma una circostanza in cui abbiamo imparato a conoscere meglio una giovane donna piena di passione e abnegazione per il proprio lavoro. Grazie Anna per tutto quello che hai fatto per la nostra Categoria. – concludono- Ti salutiamo e ti abbracciamo.La Fp Cgil esprime ai familiari le più sentite condoglianze.”

