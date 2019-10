Cristina, 16 anni e il sogno di diventare magistrato

Cristina, 16enne studentessa presso il liceo linguistico di Carpi, aveva un sogno, conoscere le forze dell’ordine, i pubblici ministeri, i giudici: tutti quegli “operatori di Giustizia” che lei ha sempre sentito vicino, impegnati a garantire a lei e agli altri una vita in sicurezza e tranquillità. Il primo desiderio era stato esaudito ad inizio settembre, grazie ai Carabinieri della Compagnia di Carpi che la ragazza aveva conosciuto a scuola - il Liceo "Fanti" - durante una conferenza sui rischi per gli adolescenti: Cristina era stata accolta presso la caserma dell'Arma carpigiana in un tour guidato.

Oggi Cristina, accompagnata sempre dal capitano Alessandro Iacovelli, ha vissuto un "secondo tempo" di questa bella esperienza e ha visitato le aule del Tribunale di Modena ed alcuni uffici della Procura. Nell’occasione è stata ricevuta da due Sostituti Procuratori che, oltre a farle visitare il Palazzo di Giustizia spiegandone il funzionamento, le hanno anche donato una copia della Costituzione.

Il sogno della 16enne prosegue: Cristina ambisce a intraprendere la carriera di magistrato ed oggi ha dato prova di ben conoscere molti dei meccanismi processuali e buona parte del codice penale, anche se sa che la strada per il concorso in magistratura è ancora lunga. In bocca al lupo Cristina!