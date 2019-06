Quintali di crocchette per i randagi, l'iniziativa degli animalisti di Michela Vittoria Brambilla

Non solo Sud: il randagismo è un problema di tutto il Paese. Perciò si è conclusa con una consegna a Modena l’iniziativa “Insieme per i nostri amici meno fortunati”: la Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, fondata e presieduta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, regala centomila pasti all’anno da destinare ai cani e gatti randagi d’Italia, grazie ad un accordo siglato con la catena di supermercati Lidl.

Il carico per le Regioni settentrionali è di oltre 150 quintali, consegnato in parte a San Giuliano Milanese e in parte nel capoluogo emiliano. Nel complesso LEIDAA ha donato circa 50 tonnellate in crocchette per cani e per gatti alle associazioni e ai volontari più bisognosi, individuati su tutto il territorio nazionale. “Così sconfiggiamo la fame – afferma l’ex ministro - ma per battere il randagismo e gli abusi che a questo fenomeno sono connessi, dobbiamo prevenire gli abbandoni e la riproduzione incontrollata. Occorre una svolta, con il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti indicati dalla legge 281, Regioni, Comuni, aziende sanitarie, proprietari”.

“L’accordo - aggiunge l’ex ministro Brambilla – ci consente di intervenire efficacemente con aiuti “in natura” laddove l’emergenza è più forte e sentita. Abbiamo cominciato dal Sud, da quelli che sono veri e propri “territori di frontiera” e concludiamo al Nord, dove, contrariamente a quanto credono in molti, non sono tutte “rose e fiori”.

Le crocchette saranno distribuite alle seguenti strutture o associazioni: