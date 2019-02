Cede il controsoffitto all'asilo "Monte Grappa", tecnici comunali al lavoro

Nella mattinata di mercoledì 6 febbraio i tecnici comunali sono intervenuti per mettere in sicurezza un’area all’interno di una scuola dell’infanzia di Modena interessata dal cedimento di un tratto di controsoffitto a causa del distaccamento di una tavella del soffitto di un corridoio. L’incidente è accaduto verso le 11.30 alla scuola d’infanzia statale Monte Grappa, in via Monte Grappa 49.

Nessuno tra alunni della scuola, che erano tutti nelle loro sezioni, insegnanti e personale scolastico si trovava in corridoio al momento dell’incidente. I bambini hanno consumato regolarmente il pasto nel salone, prima di essere ritirati dai genitori avvisati direttamente dalla scuola.

Come per le altre scuole statali, l’edificio è concesso in uso dall’amministrazione comunale che lo ha in gestione, ma in questo caso l’immobile è di proprietà di Acer a cui spetta quindi la manutenzione straordinaria. L’intervento di ripristino sarà pertanto realizzato già dalle prossime ore dalla ditta incaricata che verificherà, insieme ai tecnici di Acer e dei Lavori Pubblici del Comune, le cause del cedimento ed effettuerà un intervento di monitoraggio su tutte le tavelle del corridoio con lo stesso tipo di copertura.

Nei prossimi due giorni, per consentire lo svolgimento dei lavori e soprattutto l’attività di controllo della copertura del corridoio lungo una ventina di metri, la scuola dovrà pertanto interrompere la normale attività. Comune e direzione dell’Istituto Comprensivo 8, a cui la scuola appartiene, si sono impegnati a trovare un luogo consono dove accogliere i bambini. Pertanto nelle mattinate di giovedì 7 e venerdì 8 febbraio, dalle ore 8 alle ore 12, i bambini delle sezioni 3 e 4 anni delle scuole d’infanzia Monte Grappa saranno accolti dalle loro insegnanti nei locali del Polo d’Infanzia Triva di via Spontini 14, quelli della sezione 5 anni presso la ludoteca Strapapera di via san Giovanni Bosco 150.