Il Csm promuove Giovagnoli, sarà il nuovo Procuratore di Modena

Paolo Giovagnoli è il nuovo procuratore di Modena. Dopo tre interventi del Consiglio di Stato contro la nomina di Lucia Musti, che guida la Procura dal 2016, il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha votato all'unanimità a favore di Giovagnoli, che aveva presentato ricorso alla giustizia amministrativa.

Il Presidente della V Commissione, Gianluigi Morlini, relatore della delibera di riesame della nomina, intervenendo in plenum ha sottolineato che ''si tratta di una proposta unanime della Commissione. Il precedente consiglio aveva per tre volte nominato la Musti, ma la prima nomina è stata annullata e le due successive dichiarate nulle dal consiglio di Stato - ha ricordato - Il rispetto del giudicato impone la nomina di Giovagnoli, proprio per ottemperare al giudicato che, come detto, si riferisce ad una nullità e non a un mero annullamento''.

Si chiude così una vicenda lunga e complessa, che porterà dunque Paolo Giovagnoli ad insediarsi negli uffici di corso Canalgrande. No è ancora stata resa nota la posizione che la dottoressa Musti ricoprirà a seguito della nuova nomina, se resterà in città o se invece verrà trasferita ad altra sede.

(fonte Coc/AdnKronos)