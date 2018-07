La prof.ssa Daniela Quaglino confermata Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore

La prof.ssa Daniela Quaglino è confermata Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore, rieletta con largo consenso dal Consiglio di Dipartimento, riunitosi in seduta straordinaria nei giorni scorsi.

Il Consiglio di Dipartimento, organismo composto da 152 membri, che comprende tutti i professori ordinari, tutti i professori associati, tutti i ricercatori e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, degli studenti, dei dottorandi e assegnisti, era stato convocato con questo preciso ordine del giorno dal Decano prof. Livio Brasili.

Presenti 104 aventi diritto, la prof.ssa Quaglino ha raccolto il consenso di 84 colleghi. Il suo mandato si concluderà il 31 ottobre 2021. Dopo la conferma, ringraziati i colleghi, la prof.ssa Quaglino ha voluto anticipare i suoi propositi: “Innanzitutto desidero ringraziare chi, con il proprio voto, ha voluto affermare la volontà di contribuire in maniera costruttiva alla vita e alla crescita del nostro Dipartimento – ha commentato la prof.ssa Daniela Quaglino -. Il ruolo di Direttore comporta un impegno spesso gravoso e difficile, ma che continuo ad affrontare con dedizione e profondo senso dell’istituzione. Uno dei miei principali obiettivi sarà quello di continuare nel processo di sinergica interazione ed integrazione tra i diversi settori che caratterizzano il Dipartimento di Scienze della Vita. Numerose sono già le eccellenze e i laboratori di riferimento che, anche a livello internazionale, ben rappresentano il Dipartimento e l’Ateneo, ma una particolare attenzione sarà posta affinché tutte le competenze possano trovare adeguate opportunità ed in questo modo essere rafforzate e valorizzate a vantaggio dell’intero dipartimento”.

La Prof.ssa Daniela Quaglino è professore ordinario di Patologia generale. Membro di numerose Società Scientifiche nazionali ed internazionali, ha fatto parte del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Patologia, della Società Italiana per lo studio del Connettivo ed è stata Presidente, ora Socio Onorario, della Società Italiana di Scienze Microscopiche. E’ autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e capitoli di libro con un H-index di 36. La sua attività di ricerca ha da sempre riguardato la biologia e patologia della matrice extracellulare in corso di invecchiamento e di patologie genetiche e/o acquisite. Tra gli incarichi istituzionali si ricorda l’attività svolta come componente della Commissione del Riesame della Facoltà di Bioscienze e Biotecnologie (2008-2012), del Comitato Etico per la Sperimentazione Animale (2006-2014), del Presidio di Qualità dell’Ateneo (2013-2014), del Senato Accademico (dal 2015). Dall’agosto 2014 è Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita.