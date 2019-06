Attualità Polo Leonardo / Viale Isacco Newton, 150

Grandine e infiltrazioni, costretti al trasloco gli uffici dei servizi sociali di via Netwon

A seguito dei danni causati dal maltempo, da lunedì 1 luglio gli uffici del servizio sociale di via Newton si spostano in via Galaverna 8 e piazzale Redecocca 1