Neve abbondante sul Cimone, annunciata l'apertura degli impianti

"La nevicata della scorsa notte ha lasciato un morbido manto bianco sul Cimone, che unito alla neve artificiale permetterà di preservare una solida base per l’inizio della stagione. Gli impianti rimarranno aperti tutti i giorni a partire da sabato 21 dicembre, e ci aspettiamo livelli di neve in aumento nelle prossime settimane".

L'annuncio arriva dal consorzio Consorzio Stazione Invernale del Cimone: l'attesa apertura della stagione sciistica è ormai alle porte. La neve era comprsa sulla vetta del gigante dell'Appennino modenese già nel mese di novembre, ma non in quantità tale da garantire la sciabilità sulle piste. Ora invece il meteo fa sorridere l'economia che ruota intorno agli impianti, che fra 9 giorni entreranno in funzione.

Tutte le informazioni circa le tariffe, il meteo, il funzionamento dei singoli impianti di risalita e altro ancora è disponibile come sempre sul sito: www.cimonesci.it