Covid, i ricoveri negli ospedali di Modena scendono a 219

La situazione di stamattina vede nel complesso ricoverati in Azienda Ospedaliero Universitaria 218 pazienti COVID positivi: 88 all’Ospedale Civile e 130 al Policlinico. Di questi, sono in terapia intensiva 43 pazienti, dei quali 18 nella terapia intensiva del Policlinico di Modena e 25 presso l’Ospedale Civile, e 19 pazienti in sub intensiva, distribuiti tra i due ospedali. In degenza ordinaria sono seguiti 156 pazienti, 52 all’Ospedale Civile di Baggiovara e 104 al Policlinico.

Come si può vedere dal grafico, continua il calo dei casi ricoverati in degenza ordinaria (colore blu) e in Terapia Intensiva (colore rosso), frutto delle misure di isolamento sociale finora attuate.

