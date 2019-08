Solitudine e disagio, oltre 1.500 modenesi hanno chiesto aiuto al Telefono Amico

"Nel 2018, grazie al prezioso supporto di 27 volontari, abbiamo gestito più di mille e cinquecento richieste di aiuto, offrendo supporto, ascolto e attenzione a tante persone in difficoltà, ma per rendere il nostro servizio ancora più efficace e capillare abbiamo bisogno di ampliare il nostro team di ascoltatori solidali". A renderlo noto è la presidente di Telefono Amico Modena, Renata Cappi, che traccia il bilancio dell’ultimo anno di attività del centro di ascolto e lancia un appello per la ricerca di nuovi volontari.

"La maggior parte delle persone che quest’anno si sono messe in contatto con noi – aggiunge Cappi – ha chiesto supporto e ascolto ai nostri volontari per problemi connessi all’area del sé (60%), parlando di solitudine o di altri disagi esistenziali, ma abbiamo ricevuto numerose chiamate anche per problemi legati alle relazioni con gli amici, il partner, la famiglia o i colleghi di lavoro. Le richieste di aiuto sono arrivate principalmente da uomini (62%) con età compresa tra i 46 e 65 anni (50%)".

Attivo dal 1987 Telefono Amico Modena è uno dei 20 centri territoriali di Telefono Amico Italia, organizzazione di volontariato che si prende cura, al telefono e via mail, delle persone che hanno bisogno di aiuto, garantendo il totale anonimato. "A livello nazionale nell’ultimo anno abbiamo raccolto e gestito circa 50 mila richieste di sostegno, offrendo quasi 9mila ore di assistenza telefonica e ascolto - spiega la presidente nazionale Monica Petra - In Emilia Romagna, oltre che a Modena, siamo attivi anche a Parma, per un totale di due centri territoriali che ogni anno gestiscono complessivamente quasi 6mila richieste di aiuto".

Il servizio di ascolto di Telefono Amico – raggiungibile attraverso il numero unico 199.284.284 o attraverso la compilazione di un form anonimo sul sito – è attivo 365 giorni all’anno dalle 10 alle 24.

Per accedere ai corsi di formazione di Telefono Amico Italia a Modena e diventare volontari basta inviare una e-mail all’indirizzo volontari@telefonoamico.it oppure all’indirizzo modena@telefonoamico.it. I corsi inizieranno alla fine di settembre e verranno presentati ufficialmente lunedì 23 settembre alle ore 21 nei locali del CSV di Modena (Viale della Cittadella, 30 - Modena). Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.