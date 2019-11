Aumentano del 44% gli incidenti mortali, la Prefettura fa scattare più controlli

Decessi legati agli incidenti stradali in aumento quest'anno tra le strade di Modena e provincia. Dopo l'anticipazione del prefetto Maria Patrizia Paba questa mattina, i dati complessivi, li fornisce il comandante della Polizia stradale Enrico Tassi. Illustrati alla riunione dell'osservatorio specializzato riunito oggi nella sede del palazzo del governo, i numeri dei primi nove mesi dell'anno dicono che l'aumento degli incidenti mortali rispetto allo stesso periodo del 2018 è del 44% (si passa da 32 a 46), con un aumento dei decessi di oltre il 48% (da 33 a 49) con particolare riferimento ai centri abitati (+66%, da 15 a 25).

La rilevazione ha consentito di evidenziare un picco di incremento degli incidenti mortali nella fascia oraria 12-18 (+260%, da cinque a 18) e una maggior concentrazione di morti e feriti in ambito urbano. Risultano particolarmente colpiti i pedoni (+80%, da cinque a nove) e i conducenti di biciclette (+100%, da quattro a otto). Le fasce di età più interessate riguardano gli over 65 (+61,5%, da 13 a 21) e le persone comprese tra i 18 e i 39 anni (+100%, da sei a 12).

Le cause degli incidenti? In gran parte sono riconducibili a "condotte imprudenti alla guida", emerge dalla ricerca. Così, Paba e forze dell'ordine hanno deciso di affiancare alle consuete verifiche una nuova campagna di controllo straordinario coordinato, a cura di Polizia di Stato e Polizie locali, anche in previsione delle festività. Le verifiche riguarderanno le violazioni più critiche per la sicurezza stradale: l'uso di dispositivi elettronici durante la guida (smartphone e tablet), il mancato uso dei dispositivi di sicurezza passiva (cinture di sicurezza anche posteriori, caschi, seggiolini per bambini, dispositivi di illuminazione delle biciclette), eccesso di velocità, guida sotto l'effetto din alcole droga.