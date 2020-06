Sindacati. Davide Battini nuovo segretario regionale Cisl Funzione pubblica

Davide Battini, 51 anni, di Scandiano, laureato in giurisprudenza a Modena, è stato eletto l’altro giorno all’unanimità dal consiglio generale (“il parlamentino interno”) del sindacato che in regione rappresenta quasi 18 mila lavoratori della sanità ed enti locali, assistenza pubblica e privata, agenzie fiscali, Stato e parastato. Insieme a Battini, che succede a Roberto Pezzani, sono state elette in segreteria Carmela Lavinia e Sonia Uccellatori.

«Oggi, nel primo incontro non virtuale dopo lunghi mesi, abbiamo ricordato le colleghe e i colleghi che hanno perso la vita durante l’emergenza Covid e tutte le persone che non abbiamo potuto salutare come avremmo voluto - ha esordito Battini, che dal 2016 al 2018 è stato segretario generale della Cisl Fp Emilia Centrale - Ora dobbiamo guardare al futuro con fiducia, consapevoli delle grandi sfide che ci attendono. C’è l’urgenza di rinnovare i contratti scaduti e il futuro ci vedrà ancora una volta porre un severo argine a tutti quei fenomeni di ridimensionamento di tutele e diritti che tanti sindacati piccoli e autonomi stanno favorendo con la vergognosa sottoscrizione di ‘contratti pirata.

Nel contempo porteremo avanti la battaglia di tutela del nostro servizio sanitario regionale e di valorizzazione dei professionisti del settore, senza cedimenti verso un settore privato che ha certamente un ruolo importante, ma che la pandemia ha dimostrato inequivocabilmente come debba rimanere di supporto - ha proseguito il sindacalista Cisl -

In questi mesi convulsi, nonostante qualcuno abbia tentato in maniera strumentale di riproporre i vecchi e stereotipati luoghi comuni sui dipendenti pubblici, la realtà dei fatti ha mostrato lavoratori che durante questa emergenza si sono rimboccati le maniche e hanno portato avanti il proprio lavoro con grande impegno, peraltro con mezzi per lo più propri e senza mai guardare all'orario. Oggi credo che nessuno possa negare il loro fondamentale contributo per superare l’emergenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche per questo – ha concluso Davide Battini - la mia segreteria e io siamo orgogliosi di essere stati scelti come loro rappresentanti».