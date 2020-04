Conte annuncia il Decreto per la "fase 2": cosa cambia dal 4 maggio

l presidente del Consiglio Giuseppe Conte illustra la strategia del governo per la fase 2 nel corso di una conferenza stampa questa sera, domenica 26 aprile 2020, intorno alle 20.20. Il capo del governo spiega agli italiani come l'esecutivo intende conciliare la graduale ripartenza delle attività economiche con il contenimento dell'epidemia di coronavirus. In serata è attesa la firma del nuovo Dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) che conterrà le misure che daranno l'avvio alla ripartenza nel segno della cautela. La curva dei contagi e la capacità delle strutture sanitarie di accogliere nuovi pazienti saranno costantemente monitorate: se dovessero salire, governo e regioni prenderanno provvedimenti di contenimento. Non sarà, dunque, un "liberi tutti".

In altre parole, per tenere traccia del contagio e valutare se saranno necessarie nuove restrizioni nella fase 2, la bussola sanitaria dal 4 maggio in avanti sarà l'indice R0, ovvero il numero di persone contagiate in media da un singolo infetto. E il secondo criterio sarà la capacità del sistema sanitario di far fronte a eventuali aumenti nel numero di contagi, con terapie intensive e tutto quel che serve.

Fase 2 coronavirus: il discorso di Conte in diretta

"Inizia la fase due". L'annuncio di Conte arriva alle 20:26 di oggi 26 aprile iniziando con un ringraziamento per il senso di risponsabilità degli italiani. "Inizia la fase di convivenza con il virus. Mai avvicinarsi e mantenere almeno un metro, tenendo conto delle precauzioni anche in famiglia. Un contagio su quattro avviene tra le mura domestiche".

"Nei prossimi mesi ci aspetta una fase complessa. Dobbiamo essere pronti ad intervenire in caso il contagio possa riprendere a correre in alcune aree del paese. Nei prossimi mesi dobbiamo gettare le basi per la ripartenza del Paese. Sarà l'occasione per cambiare tutte quelle cose che non vanno da tempo".

Dal 4 maggio parte il piano per la ripartenza che si fonderà su alcune basi. Tra queste una ordinanza del commissario per l'emergenza con cui saranno calmierati i prezzi delle mascherine (intorno a 0,50 per mascherina chirurgica). Dai dispositivi di protezione sarà inoltre eliminata l'Iva.

Confermati i rinnovi dei bonus per autonomi e nuovi sostegni economici alle imprese, interventi che saranno contenuti nel prossimo decreto aprile, atteso entro il fine della prossima settimana.

Il nuovo dpcm entrerà in vigore dal 4 maggio:

fino al 18 maggio saranno confermate le misure di distanziamento, per questo saranno mantenute le "comprovate ragioni di spostamento" per muoversi all'interno della regione in cui ci si trova. Consentite le visite ai familiari. Divieto di spostarsi in una regione diversa salvo comprovati motivi di lavoro o salute;

obbligatorio l'isolamento domiciliare di chi manifesta febbre (37,5 gradi) e sintomi respiratori;

divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati;

riaperte ville e giardini pubblici, ma dovranno essere mantenute le distanze di sicurezza (i singoli comuni potranno evenutalmente chiudere le zone in cui non sarà possibile mantenere la vigilanza per il mantenimento del distanziamento sociale);

attività sportive e motorie consentite anche lontano dalla propria abitazione, ma con l'obbligo di mantenere la distanza di due metri;

consentiti gli allenamenti di atleti professionisti e dilettantistici, ma a porte chiuse;

consentite le cerimonie funebri, ma con al massimo 15 congiunti;

consentite l'attività di ristorazione con asporto, ma dovranno essere rispettate le distanze, consentito l'accesso di una sola persona per volta;

riapre settore manifattura e edilizia, così come tutto il commercio all'ingrosso funzionale ai due settori;

aziende potranno riaprire solo le aziende che rispetteranno il protocollo di sicurezza che prescrive l'obbligo di mascherine e distanziamento sociale.

Per il 18 maggio è in programma la riapertura del commercio al dettaglio. Così come riapriranno musei, mostre e biblioteche.

Il 1 giugno è la data in cui il governo pensa di poter dare il via libera, in base all'andamento della curva epidemica, per la riapertura di bar, ristoranti, barbieri, parrucchieri, centri estetici e cura della persona.

++ articolo in aggiornamento ++

Seguiamo in diretta il discorso di Conte.

Oggi si è tenuta una riunione della cabina di regia in cui il premier - insieme al ministro della Salute Roberto Speranza e a quello degli Affari regionali Francesco Boccia - ha illustrato ai rappresentanti delle regioni e degli enti locali le principali novità della fase 2 da inserire nel nuovo Dpcm. Ecco le indiscrezioni emerse. Secondo i rumors da confermare, resta l'autocertificazione per spostarsi e lasciare la propria abitazione. Nel nuovo Dpcm, che si sta mettendo nero su bianco in queste ore, nessun allentamento dovrebbe arrivare in questo senso, anche se cambierà il modulo in uso dando ai cittadini la possibilità di indicare nuove fattispecie per allontanarsi da casa. Resterà il divieto di spostarsi da regione a regione, uno dei temi più dibattuti della fase due. Sarebbe prevalsa la linea di mantenere "chiusi" i confini regionali, tranne per le comprovate esigenze che rendono tutt'ora possibili gli spostamenti da una regione all'altra. Sì agli incontri con i familiari più stretti, ma no alle riunioni di famiglia. Sarebbe questo l'orientamento emerso nelle riunioni. Spostamenti solo nel comune (da vedere se con o senza autocertificazione), fuori dal comune solo con autocertificazione, no invece fuori regione, a quanto viene riferito.

Sempre secondo indiscrezioni da confermare, dovrebbe essere consentita la ripresa dell'attività motoria non più nei pressi della propria abitazione, ma sempre individualmente e mai in gruppo. Probabile sì anche all'attività motoria con i figli o alle passeggiate con persone non autosufficienti. Se le attività di allenamento individuale potrebbero essere consentite già da subito, per quelle di squadra si ragiona invece attorno alla data del 18 maggio. Possibile per il 4 maggio la riapertura dei take away. Il governo va inoltre verso il via libera, sempre dal 4 maggio, alle cerimonie funebri, consentendo la partecipazione ai parenti più prossimi ed evitando gli assembramenti. Le messe non dovrebbero invece riprendere, ma verrà data in concreto la possibilità, a chi ha perso un proprio caro, di celebrare e prendere parte al funerale.

E ancora: possibile riapertura per gli esercizi commerciali al dettaglio dal 18 maggio. Questa la data attorno a cui si sta ragionando nelle riunioni in corso. Potrebbero invece dover aspettare almeno fino a giugno parrucchieri ed estetisti, categorie ad alto rischio, per riaprire i battenti. "Non prima di giugno", è la linea. Possibile inoltre la riapertura dal 18 maggio di musei, mostre e luoghi culturali. Mascherina obbligatoria, anche di stoffa, sui mezzi pubblici e "marcatori" per i posti in modo che sia rispettata la distanza di almeno un metro. Queste le raccomandazioni per il trasporto pubblico a cui si sta lavorando. Previsto inoltre un aumento della frequenza delle corse nelle ore di punta.

