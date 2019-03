Solidarietà, riparte anche da Modena la delegazione verso il campo profughi di Makhmura

Makhmura si trova nella vasta pianura semidesertica ad est di Erbil - capoluogo della regione kurda nel Nord Iraq - ed "ospita" dagli Anni '90 un campo profughi di cittadini e famiglie kurde scacciate/fuggiti dalle province kurde della Turchia, perché vittime delle crescenti persecuzioni del governo autoritario turco di Erdogan. In quel campo-villaggio, vivono isolate poco meno di 15.000 persone, in condizioni drammatiche di isolamento. Al cancello di ingresso è appesa la targa Onu-Unhcr, ma le tutele concrete e le risorse internazionali di sostegno sono visibilmente assenti. La preziosa ed attiva "municipalità" democratica, eletta dai profughi del villaggio, gestisce il poco possibile: la rete scolastica interna al campo, un prezioso poliambulatorio con volontari, associazioni per tenere uniti ed organizzati i tanti giovani, le donne, gli anziani. Dopo l'assalto e l'occupazione dell'Isis, quel campo profughi ha visto accrescere ancor più le emergenze. I combattenti kurdi hanno poi riconquistato Makhmura, ma l'Isis prima di fuggire ha gravemente danneggiato le reti vitali per la fornitura di acqua e luce nelle capanne.

Su queste emergenze si è concentrata l'attenzione e l'impegno concreto dell’Associazione-Onlus "Verso il Kurdistan", con anche la collaborazione della Cgil modenese. La ristretta delegazione che partirà nei prossimi giorni, con anche la partecipazione di Franco Zavatti della Cgil di Modena, porterà contributi economici e un carico di medicinali raccolti con la collaborazione di farmacie pubbliche modenesi. E si farà il punto con la "municipalità amica" per possibili interventi concreti sulle più urgenti emergenze.

Questo progetto fu avviato e finanziato dalla nostra Onlus "Verso il Kurdistan" e vide l'invio -proprio da Modena - di un tir carico di attrezzature sanitarie, recuperate con la ristrutturazione post-sisma dei nostri ospedali di Carpi e Mirandola. Il campo profughi presenta problemi enormi e perfino difficili da immaginare. E Makhmura è solamente uno dei 26 campi nella sola regione del Nord Iraq...