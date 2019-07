In Piazza Grande una delegazione della "gemella" Saint Paul, capitale del Minnesota

Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e l’assessora alle Relazioni internazionali Debora Ferrari hanno incontrato, lunedì 1 luglio, in Municipio la delegazione di studenti e insegnanti, guidata dal professor Eric Dregni della Concordia University, giunta a Modena in rappresentanza della città statunitense di Saint Paul, capitale dello Stato del Minnesota.

Modena e Saint Paul sono legate da un gemellaggio che risale al 1989 e che l’Amministrazione, come ha annunciato il sindaco nel corso dell’incontro, intende rinnovare, “creando le condizioni migliori per alimentarlo e dargli nuova vitalità”.

Il professor Dregni, che parla molto bene l’italiano e che ha vissuto a Modena per diversi anni, ha consegnato al sindaco una lettera del sindaco di Saint Paul che conferma l’intenzione di proseguire il gemellaggio, e donato alcuni oggetti rappresentativi della città, oltre al libro, di cui è autore, che ha come protagonista la cucina modenese e non solo, e si intitola “Never trust a thin cook and other lessons from Italy’s culinary capital”. In cambio, la delegazione ha ricevuto il volume “Modena effetto notte”, con le fotografie di Franco Fontana.