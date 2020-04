Pediatria, mamma e papà di una piccola paziente donano uova di Pasqua per tutto il reparto

Un uovo di Pasqua per tutti i bambini ricoverati in pediatria al Policlinico, ma anche per medici e infermieri che quotidianamente si occupano dei piccoli ricoverati sopratutto in questi giorni così difficili.

L’idea di due genitori Alessandro Iacoletti e Carmen Oliva che gestiscono il ristorante A Tavola con Delia: una bella iniziativa pensata anche per ringraziare delle cure prestate alla loro bambina che ha avuto problemi ai polmoni e che adesso per fortuna sta bene e può passare la Pasqua a casa.