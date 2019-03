Violenza sulle donne, a Modena salgono le denunce e le richieste di aiuto

Sono approdati oggi in Prefettura a Modena i dati delle forze dell'ordine riferiti al capitolo 'violenza contro le donnè. Nel corso della riunione col prefetto Maria Patrizia Paba, sono stati esaminati i numeri e gli stessi registrano "un incremento delle denunce e delle richieste di aiuto da parte delle donne", segnalano da viale Martiri.

Dopo aver osservato un minuto di silenzio per le vittime di femminicidio, il tavolo si è riunito in presenza di Comuni, Ausl, Università, autorità varie, Ufficio scolastico provinciale, associazioni del settore privato sociale: tutti sono firmatari di un protocollo di intesa ad hoc, rinnovato l'8 marzo 2017, che impegna a promuovere contro la violenza sulle donne azioni di formazione e di informazione, momenti di studio e di approfondimento, spettacoli, campagne divulgative ed educative, aggiornando il tutto in vista dell'8 marzo.

