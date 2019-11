Detenuti al lavoro per pulizie e manutenzioni a Sassuolo, accordo tra Comune e carcere

Tinteggiare gli edifici, sistemare i marciapiedi e le aiuole, spalare la neve e pulire le strade, sono solo alcune delle attività socialmente utili in cui i detenuti potranno cimentarsi grazie ad una convenzione tra il Comune di Sassuolo e la Casa Circondariale di Modena per realizzare un progetto lavorativo di reinserimento sociale.

Tale convenzione avrà durata di un anno, con possibilità di rinnovo previa richiesta di una

delle due parti prima della naturale scadenza. Le persone individuate svolgeranno, sotto il coordinamento di Sgp, lavori di piccola manutenzione nelle strade, nei parchi e negli edifici cittadini.

“Il Comune di Sassuolo e la Casa Circondariale di Modena, valutata la positiva esperienza pregressa - si legge nella delibera - hanno proceduto alla stipula di una nuova convenzione per l’avvio di progetti di pubblica utilità ai sensi della normativa succitata, promuovendo la realizzazione di un progetto volto ad offrire una opportunità di recupero sociale per un gruppo di soggetti ristretti sul territorio del Comune di Sassuolo, comportante nella fattispecie il coinvolgimento di detenuti da impiegare in interventi di pulizia di aree cittadine pubbliche e patrimoniali e/o di edifici del patrimonio comunale compresi piccoli lavori di manutenzione, nonché in operazioni di trasloco su richiesta dei servizi comunali”.

I soggetti saranno individuati e messi a disposizione dalla Casa Circondariale di Modena ed i lavori potranno riguardare: piccoli interventi manutenzione stradale sui marciapiedi, o la copertura di buche e di edifici pubblici come tinteggiature e piccole riparazioni, o ancora la pulizia di aiuole, aree verdi e parchi; o infine gli interventi resi necessari a seguito di particolari eventi atmosferici quali la rimozione della neve dalle aree pubbliche comunali dai marciapiedi, scuole, parcheggi; la sistemazione di panchine, cestini.

“Un’opportunità che ci sembra giusto offrire – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – a chi sta terminando la pena ed abbia intenzione di reinserirsi, anche dal punto di vista lavorativo, nel nostro tessuto sociale. Chi ha sbagliato ed ha pagato per l’errore commesso, è giusto abbia l’occasione di riprendere la propria vita iniziando proprio dal rendersi utile nei confronti della comunità. Le cose da fare, in città, sono tante e non sempre il personale è sufficiente a compiere, in maniera tempestiva e puntuale, tutti gli interventi necessari: grazie a questa convenzione Sgp, e quindi il Comune di Sassuolo, avrà la possibilità di avere a disposizione un’ulteriore persona idonea a svolgere i lavori necessari”.