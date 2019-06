Lavori tra Modena e Spilamberto, cambia il percorso delle corriere Seta

I lavori della provinciale 623 Vignolese comportano modifiche alla circolazione che riguarderanno anche il servizio di trasporto pubblico extraurbano, che subirà una deviazione in direzione Modena.

In particolare le corse della linea 731, non potendo transitare sulla provinciale, svolteranno all'altezza della rotatoria "Sandro Pertini" lungo via S.Vito in direzione della frazione di San Vito e proseguiranno su via Medicine fino al centro della località per ricongiungersi alla provinciale all'altezza di San Donnino.

La linea non effettuerà carico e scarico degli utenti sul tratto deviato, tra la fermata di Spilamberto, all'altezza delle Scuderie, e la fermata di San Donnino. Le corse resteranno invariate in direzione Spilamberto. Le fermate Ponte Guerro e Ponte Re, sulla provinciale 623, saranno pertanto attive nella sola direzione di Spilamberto.