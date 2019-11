Il pizzaiolo Gianni Di Lella in corsa per gli Oscar della Pizza 2019

Gianni Di Lella è stato convocato lunedì 11 novembre presso il Centro Congressi La Nuvola a Roma per l'assegnazione degli Oscar della Pizza. Una notizia che fa ben sperare per l'assegnazione del prestigioso riconoscimento al proprietario e pizzaiolo professionista de La Bufala di Maranello, un nome già ben noto nel panorama nazionale e non solo per le sue preparazioni.

Dopo essere stato inserito nella Guida "Pizzeria d'Italia 2020" confermando i prestigiosi due spicchi e aver vinto il premio "Pizza dell'anno" del Gambero Rosso, Di Lella è pronto per un'altro speciale riconoscimento.

A Roma 200 fra i più autorevoli giornalisti gastronomici italiani saranno i protagonisti, insieme alle pizze in gara, di questa giornata all'insegna della buona cucina. Tanti i premi in palio, non solo quello per la Miglior pizza d'Italia, ma anche per categorie specifiche come pizze tradizionali, innovative, , fritte, bio, senza glutine e altro ancora.

I vincitori saranno svelati nel corso della serata di premiazione presentata da Sara De Bellis, direttrice di MangiaeBevi e Chiara Giannotti di Vino.tv.