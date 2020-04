Didattica online: la Croce Blu consegna i tablet a domicilio

Non solo farmaci e spesa alimentare ma anche i tablet sono arrivati direttamente a domicilio, ai ragazzi dell’Istituto comprensivo 8, grazie ai volontari di Croce Blu e con la collaborazione del settore Istruzione del Comune.

I dispositivi mobili fanno parte dei 40 tablet acquistati dall’Istituto con i Fondi del Decreto Ministeriale 26 marzo 2020, “Risorse per piattaforme e strumenti digitali, dispositivi digitali e connettività di rete” e destinati quindi a sostenere gli studenti di famiglie meno abbienti nei percorsi di apprendimento a distanza.

È evidente infatti quanto, in una fase in cui l’unica didattica possibile è quella a distanza, la mancanza di dotazioni e connessioni digitali rischi di penalizzare in maggior misura gli alunni e famiglie già in difficoltà.

Era già emersa la difficoltà di alcune famiglie particolarmente fragili ad uscire di casa per recarsi presso la scuola a ritirare il tablet messo a disposizione dalla scuola e per far fronte a questo problema è nata l’idea di coinvolgere Croce Blu per la consegna a casa del materiale.

Nella giornata di mercoledì 29 aprile i volontari hanno consegnato a casa di 17 alunni della scuola secondaria Paoli e delle scuole primarie De Amicis e San Giovanni Bosco i tablet con cui potranno usufruire al meglio delle piattaforme online utilizzate dai loro docenti per la didattica.