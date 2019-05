Ausl Modena, si dimette il direttore generale Massimo Annicchiarico

Il Direttore generale dell’Azienda USL di Modena, Massimo Annicchiarico, rassegna le sue dimissioni volontarie, per ragioni strettamente professionali. Lo ha comunicato questa mattina alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria della provincia di Modena, davanti ai co-presidenti e ai sindaci riuniti per l’incontro.

Massimo Annicchiarico è stato nominato Direttore generale dell’Azienda USL di Modena il primo marzo 2015.

Nato a Taranto nel 1958, Massimo Annicchiarico si è laureato in Medicina e Chirurgia a Bologna e si è specializzato, sempre a Bologna, in Medicina Interna e in Cardiologia, sempre con il massimo dei voti. È stato Direttore del Dipartimento di Emergenza/Urgenza dell'AUSL Bologna Nord, del Dipartimento di Emergenza/Urgenza dell'AUSL di Bologna, dell'Unità Operativa di Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza dell'Ospedale Maggiore di Bologna prima di diventare, dal 2006 al 2008 Vice-Direttore Sanitario per l'Area Ospedaliera dell'AUSL di Bologna, e poi fino al 2015 Direttore Sanitario dell'AUSL di Bologna e Direttore Sanitario dell'IRCSS delle Scienze Neurologiche dell'AUSL di Bologna. Per un breve periodo ha anche svolto la funzione di Direttore generale dell’Ausl di Bologna. Ha conseguito il Master in Evidence-Based Health Care presso l'Agenzia Sanitaria della Regione Emilia Romagna, l'Attestato di formazione manageriale per Direttori Sanitari sia presso la Scuola di Direzione in Sanità della Regione Lombardia che presso la Regione Emilia Romagna, l'Attestato di formazione manageriale per Direttori Generali presso la Scuola di Direzione in Sanità della Regione Lombardia, l'Executive Master Universitario in Management delle Aziende Sanitarie magna cum laude presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Luigi Bocconi di Milano dove, dal 2003 ad oggi, è anche Docente alla Scuola di Direzione Aziendale per l’area del management sanitario.