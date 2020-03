Una cena sospesi a 50 metri di altezza, "Dinner in the sky" arriva a Modena

La cucina modenese prende il volo. Ora è ufficiale: dal 3 al 7 giugno prossimi il ristorante sospeso di 'Dinner in the sky' farà tappa nel parco Novi Sad di Modena. Online è già partita la caccia per accaparrarsi un posto in cima alla piattaforma gastronomica che sarà la vera novità della prossima estate. Dopo aver lasciato con il naso all'insù il pubblico di tutto il mondo (da Dubai a Londra passando per Las Vegas e Bruxelles), l'attrazione si prepara a fare il suo debutto nella città emiliana, patria dell'enogastronomia italiana. I commensali potranno banchettare a 50 metri di altezza, con il panorama del centro storico che si staglia tutt'intorno: dalla Torre Ghirlandina, patrimonio Unesco insieme al Duomo romanico e a piazza Grande, alla facciata di Palazzo Ducale, sede dell'Accademia militare.

Uno spettacolo non solo per gli occhi ma anche per il palato: a prendere per la gola il pubblico di 'Dinner in the sky' saranno infatti gli chef del consorzio dei ristoratori 'Modena a tavola', che si propone di difendere, valorizzare e promuovere la cucina tipica locale e che ha subito deciso di sposare l'iniziativa. A Modena sarà possibile degustare un pranzo, un aperitivo, un apericena oppure una cena: il tutto rigorosamente a base di ricette tipiche che richiamano la migliore tradizione modenese.

Come funziona 'Dinner in the sky'?

I commensali arrivano sul posto alcuni minuti prima, accolti delle hostess che effettuano la registrazione prima di accompagnarli nella zona ‘hospitality’ per un aperitivo di benvenuto. Successivamente vengono accompagnati due alla volta alla piattaforma dove vengono allacciati ai sedili, in stile Formula 1, dal personale di sicurezza. Una volta che tutti hanno preso posto, inizia un countdown di 10 secondi per salire in cielo ad un'altezza di 50 metri, dove si svolge l'evento.

Le prevendite degli eventi Dinner in the Sky sono disponibili su: https://dinnerinthesky.it

Info prenotazioni tavoli e sessioni 3279985801

Info per noleggio eventi privati e logistica 3277370492

"Il fatto di poter essere ospiti di una città come Modena è per noi un grande motivo di vanto - dice Stefano Burotti, concessionario in esclusiva di 'Dinner in the sky' per l'Italia -. Quello modenese è uno dei territori con la più alta concentrazione di marchi Igp, Dop e Doc: dall'aceto balsamico al prosciutto, dallo zampone alle amarene brusche senza dimenticare naturalmente Lambrusco e Parmigiano Reggiano. Eccellenze che porteremo sulla tavola del nostro pubblico, rivisitate e reinterpretate dalle sapienti mani degli chef di 'Modena a tavola'. Con il consorzio, che riunisce al suo interno il meglio di questa terra in fatto di esperienze culinarie, è nata subito una bellissima intesa, destinata sicuramente a crescere e rafforzarsi. Un grazie anche alla città e all'amministrazione comunale per averci accolto e averci offerto questa possibilità".

"Proprio in collaborazione con l'amministrazione comunale organizzeremo anche una giornata interamente dedicata al sociale per promuovere il tema dell'inclusione e del divertimento senza confini. Per quanto riguarda i costi, abbiamo deciso di prevedere dei prezzi assolutamente alla portata di tutti per consentire a chiunque di cogliere al volo questa occasione unica nel suo genere. Non vogliamo che 'Dinner in the sky' resti un'attrazione riservata a pochi fortunati, ma vogliamo dare un po' a tutti la chance di salire in cielo per brindare. I biglietti, infatti, partiranno da 59 euro".