"Nessun invito agli studenti a rientrare nelle loro abitazioni", la Direttrice Er.Go ritratta

La Direttrice Er.Go Patrizia Mondin interviene in merito alla mail inviata questa mattina ai ragazzi delle residenze Er.go, gli studentati che ospitano gli universitari fuorisede nelle città universitarie emiliano-romagnole. Una comunicazione (in foto sotto) che ha generato qualche polemica, ma che secondo la direttrice è stata mal interpretata.

"Nessun invito agli studenti a rientrare nelle loro abitazioni, mettendosi in viaggio quando, viceversa, è necessario non spostarsi o farlo solo per comprovate necessità. Mi sono spiegata male e me ne scuso con tutti - spiega la direttrice - L'intento era cercare le migliori soluzioni per razionalizzare tutti gli spazi disponibili, così da consentire a tutte le studentesse e gli studenti in alloggio gli spazi più adeguati. Al momento, infatti, anche le stanze dei ragazzi che se ne sono andati non sono utilizzabili perché rimangono gli effetti personali. Per questo, scriverò immediatamente ai ragazzi per chiarire la situazione".