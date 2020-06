I Dirigenti del Gruppo Rekeep donano lo stipendio ai dipendenti attivi negli ospedali

Il Gruppo Rekeep, principale player italiano attivo nell’integrated facility management, dona 255 euro (pro capite) in buoni spesa ai dipendenti impegnati in ambito sanitario, che a Modena sono ben 285.

Un gesto di solidarietà e vicinanza nato dal contributo dei Dirigenti del Gruppo che hanno scelto di destinare il 20% dei propri stipendi dei mesi di marzo e aprile ad un fondo, successivamente integrato dalla Società, con l’obiettivo di premiare i circa 5.200 lavoratori Rekeep concretamente impegnati in oltre 350 strutture sanitarie in tutta Italia.

Un’iniziativa quindi pensata per ringraziare i dipendenti del Gruppo che nei mesi di marzo ed aprile hanno operato negli ospedali di tutta Italia, assicurando sanificazioni e manutenzioni durante la fase più acuta della pandemia da COVID-19. Un impegno che nelle fasi più difficili dell’emergenza è andato anche oltre il dovere professionale quotidiano e che ha visto tutto il personale dare prova di grande responsabilità, abnegazione e coinvolgimento.

A Modena, dove il Gruppo è presente da decenni, Rekeep può contare su oltre 717 dipendenti al lavoro, oltre che negli ospedali, in uffici, imprese e scuole. In ambito sanitario il Gruppo opera presso il Policlinico, l’Ospedale Civile di Baggiovara, l’ospedale privato Villa Igea e diverse RSA e Case protette della provincia, assicurando ogni giorno igiene e disinfezione degli ambienti, trasporto degenti, oltre al presidio di tutti gli impianti, anche nelle aree più a rischio della terapia intensiva.

“Dopo aver ringraziato pubblicamente e in più occasioni le nostre persone per il preziosissimo lavoro svolto al fianco di medici e infermieri – spiega Claudio Levorato, Presidente di Manutencoop Società Cooperativa, holding di controllo del Gruppo Rekeep – attraverso questa iniziativa vogliamo imprimere un senso ‘concreto’ alla nostra gratitudine, attraverso un gesto che vuole premiare il grande impegno ma soprattutto l’enorme generosità dimostrata in questi mesi. Il fatto, poi, che l’idea sia nata direttamente dai Dirigenti dimostra, ancora una volta, la profondità della nostra coesione, e mi rende ancora più orgoglioso del nostro Gruppo”.

Ma il fondo in questione è solo una tra le numerose iniziative di Rekeep in risposta all’emergenza sanitaria ed economica e a tutela delle proprie risorse. Tra queste vi è l’attivazione di una polizza assicurativa integrativa, tramite il fondo Asim o direttamente, per i lavoratori positivi al COVID-19, sia in caso di ricovero, che di quarantena domiciliare; l’avvio del remote working, garantendo in pochi giorni dispositivi e tecnologie per consentire a circa 1.000 dipendenti il lavoro da casa; la distribuzione puntuale di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) al personale impegnato in ambito sanitario, in linea con le indicazioni delle singole Aziende Sanitarie e con le disposizioni governative, anche nei momenti di minore disponibilità. L’investimento del Gruppo in DPI è stato sinora pari a circa 6 milioni di euro. L’anticipo su base mensile della cassa integrazione Covid per gli oltre 2.300 dipendenti che non hanno potuto prestare attività lavorativa a seguito del lock down, tra cui addetti alle pulizie o manutenzione di uffici, scuole o treni, ma anche degli staff centrali. E infine anche l’adeguamento degli spazi della sede direzionale di Zola Predosa (Bologna) e di tutte le sedi distribuite sul territorio, con controllo della temperatura del personale in entrata, messa a disposizione di mascherine e gel disinfettante e attuazione di tutte le misure per garantire il distanziamento in tutti gli spazi.