Da Modena a Cipro, gioco contro gli stereotipi di genere

Gli stereotipi di genere si combattono con il gioco. Il Centro modenese documentazione donna parteciperà giovedì 13 giugno a Nicosia (Cipro) alla conferenza finale “Gender equal education: innovatin through play” del progetto europeo “GENEDU: superare gli stereotipi di genere nell’educazione, nei percorsi formativi e nell’orientamento scolastico” .

Al panel “Combattere gli stereotipi di genere attraverso il gioco” interverrà la delegazione modenese del Centro Documentazione donna, con la Presidente Vittorina Maestroni, la Dr.ssa Natascia Corsini, la Dr.ssa Anna Scapocchin. A Modena il progetto, rivolto al contrasto degli stereotipi di genere nelle scelte formative e professionali dei ragazzi, ha coinvolto 9 classi delle scuole secondarie di primo grado (6 classi seconde delle scuole Ferraris e Calvino di Modena città e 3 classi seconde dell’Istituto comprensivo di Savignano sul Panaro) per un totale di 180 studenti e studentesse e circa 40 insegnanti che hanno seguito il percorso di formazione.

Tra i risultati del progetto un manuale didattico teorico e pratico con esercitazioni e giochi d’aula tra cui una App “Dream Fighters” scaricabile su Google Play e Apple Store: due strumenti di intervento a disposizione degli insegnanti per contrastare gli stereotipi di genere nei percorsi di studio e di lavoro.

La conferenza finale sarà l’occasione per confrontare nei quattro paesi partner Cipro, Lituania, Italia e Romania la sperimentazione e l’implementazione degli strumenti formativi realizzati, dei risultati ottenuti, dei punti di forza e delle criticità per proseguire la progettazione su questi temi, al fine di promuovere l’uguaglianza e favorire la parità di genere in ambito educativo.

Per maggiori informazioni e scaricare gli output del progetto è possibile consultare la pagina del sito del Centro documentazione donna