Manutenzione del verde, Aci Modena dona strumenti per il lavoro

Ampliano la dotazione di strumenti a disposizione dei volontari del verde modenesi i tre decespugliatori e il soffione donati dall’Aci di Modena e consegnati nei giorni scorsi dal presidente Vincenzo Credi ai volontari della Polisportiva Cognentese, che da oltre trent’anni collabora con l’amministrazione per la cura del verde pubblico, in presenza dell’assessore all’Ambiente Giulio Guerzoni e dei tecnici del settore Lavori pubblici che coordinano gli interventi di manutenzione.

Gli strumenti donati saranno a disposizione di tutti i gruppi di volontari del verde cittadini e dei singoli cittadini attivi iscritti all’Albo comunale per interventi di manutenzione, concordati in collaborazione con i Quartieri e con il Comune, destinati in particolare del “verde stradale” con l’obiettivo di migliorare non solo il decoro ma anche la sicurezza di tutti gli utenti della strada.