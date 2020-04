Da Mirandola i caschi CPAP per gli ospedali, fino a 300 a settimana grazie ad una donazione

Negli ultimi giorni l’associazione “Aiutiamoci” (capitanata da Luca Cordero di Montezemolo, Flavio Cattaneo, Diego Della Valle, Isabella Seragnoli e Alberto Vacchi) ha confermato che darà un supporto molto consistente anche all’Emilia-Romagna, come sta facendo con altre Regioni.

Il gruppo di imprenditori donerà infatti 200-300 caschi CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) a settimana per quattro settimane. Si tratta di dispositivi importantissimi - che saranno distribuiti alle Aziende sanitarie in base al fabbisogno rilevato settimanalmente e ad eventuali scorte - perché supportano la ventilazione in aree intensive e semintensive in alternativa all’uso dei ventilatori polmonari, consentendo al paziente un sostegno più confortevole alla ventilazione spontanea, funzionalità primaria per la cura del Coronavirus.

A produrre i caschi, l’azienda Intersurgical spa di Mirandola, leader europeo nella progettazione, produzione e fornitura di una vasta gamma di dispositivi medici per il supporto ventilatorio con sede anche a Mirandola, di cui l’Associazione “Aiutiamoci” finanzierà gli straordinari notturni per consentire la sovraproduzione di caschi.

Intersurgical - già protagonista della realizzazione del sistema per i "doppi" ventilatori - ha già raggiunto l’ambizioso traguardo di quintuplicare la produzione giornaliera. Per far fronte al problema della spedizione dell'elevato numero di caschi per ventilazione non invasiva, ch ehanno bisogno di essere consegnati in tempi rapidissimi appena usciti dalla linea di produzione, l'azienda si è affidata ad un'altra azienda mirandolese, Imperiale Group, leader nel settore verniciatura di supercar quali Lamborghini e Pagani.

Ferma per il lockdown, Imperiale Group si è resa da subito disponibile ad aiutarci mettendo generosamente a disposizione mezzi e personale per far fronte a questa situazione, in tutta sicurezza.