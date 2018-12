Donazioni, una nuova ambulanza per il servizio 118

È stato presentato questa mattina un nuovo mezzo di soccorso a disposizione dell’Azienda USL di Modena per il potenziamento del Servizio Emergenza Territoriale (SET) 118. Si tratta di un’ambulanza completamente attrezzata per l’emergenza-urgenza, frutto della generosità dei coniugi Claudio Olivi e Maria Grazia Annovi in memoria della figlia Ilaria. Una donazione fondamentale per il sistema di emergenza-urgenza modenese.

All’inaugurazione del mezzo, che stazionerà presso la sede del SET 118-Modena Soccorso al servizio del territorio modenese, sono intervenuti Claudio Olivi, il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e Massimo Annicchiarico, Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena. Al termine della cerimonia don Carlo Bertacchini, parroco della Chiesa di San Paolo Apostolo, ha benedetto l’ambulanza.

“Ringraziamo sentitamente la famiglia Olivi per questo gesto di grande generosità - ha dichiarato il Direttore Generale Annicchiarico - che testimonia ancora una volta come il servizio sanitario pubblico rappresenti un patrimonio di cui la comunità sia orgogliosa e fiera”.