Sanità. Bper dona venti dispositivi di ventilazione assistita per l’Azienda USL

Venti ventilatori polmonari arriveranno negli ospedali dell’Azienda USL di Modena grazie a BPER Banca: dieci saranno destinati alle terapie intensive e sub-intensiva su tutto il territorio e altrettanti verranno utilizzati dagli operatori del Pronto Soccorso e nei trasporti in autoambulanza per quei pazienti che necessitano di essere trasferiti.

La donazione è stata comunicata in questi giorni all’AUSL da BPER Banca e i dispositivi sono già stati ordinati dal servizio di Ingegneria Clinica dell’Azienda USL di Modena, a potenziamento dell’assistenza offerta nelle diverse strutture.

“BPER Banca ha deciso di intensificare il proprio impegno per contrastare la diffusione del virus Covid-19 sostenendo direttamente l’AUSL di Modena con una donazione che consentirà l’acquisto di 20 dispositivi di ventilazione assistita – chiarisce l’Istituto – Con questo intervento la banca ha voluto contribuire, in modo concreto e nel minor tempo possibile, al potenziamento delle attrezzature di cui medici, infermieri e addetti al primo soccorso necessitano per fronteggiare l’emergenza”.

“Tutta l’Azienda USL ringrazia BPER Banca per questo contributo – fa sapere la Direzione Aziendale –. La solidarietà che vediamo in questi giorni da parte di enti, aziende e privati cittadini, dà speranza e rafforza il lavoro dei nostri operatori sanitari impegnati ogni giorno per assistere i pazienti e salvare vite”.