Intervento salvavita per un bimbo curdo, importanti donazioni alla festa del Modena Golf Club

Oltre 2.220 euro gia versati ad Hesperia Bimbi Onlus: è questo il risultato della raccolta fondi in occasione della serata di carnevale organizzata dal Modena Golf con ospiti d’eccezione i Doors To Balloon. Il ricavato dell'evento salverà la vita ad un bimbo curdo di 9 anni già operato dallo staff della clinica modenese.

‭“Doors to Balloon”‬ nascono nel 2008 per iniziativa di 3 cardiologi (Andrea Santarelli di Rimini, Alberto Benassi di Modena, Fabio Tarantino di Forlì) che oltre ad avere in comune il lavoro (svolgono attività prevalentemente di coronarografia e angioplastica) hanno la passione per la musica. In occasione del congresso nazionale della società di cardiologia invasiva (GISE) a Bologna decidono di organizzare una serata “Rock”.

Con qualche ricerca sempre fra i colleghi la band viene completata con altri 3 cardiologi (Carlo Tumscitz di Ferrara, Raffaele Sabbatini di Riccione e Paolo Galli di Imola); la prima serata riscuote un tale successo da essere replicata l’anno successivo sempre a Bologna e quest’anno a Genova. Per dare maggior concretezza al loro hobby hanno fondato una associazione culturale no-profit (Heart and Music for Life) attraverso la quale raccolgono fondi per iniziative benefiche in campo medico (quest’anno la raccolta ha lo scopo di fornire un elettrobisturi e un’incubatrice all’ospedale St Thomas di Ifakara Tanzania). Il nome deriva da un indicatore di qualità della loro attività specifica rappresenta il tempo intercorso, fra l’ingresso(doors) del paziente con infarto in ospedale al momento in cui il pallone (balloon) riapre la coronaria occlusa.