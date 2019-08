Campogalliano, chiusa con successo la raccolta fondi per un ecografo destinato al Consultorio

A seguito della campagna di raccolta fondi aperta a fine 2018 e conclusa a primavera 2019, il Comune di Campogalliano ha raccolto 13.537 euro da destinare all’acquisto di un nuovo ecografo ginecologico per il Consultorio pubblico del paese. La comunicazione relativa alla donazione dell’intera cifra è stata inviata all’Azienda Sanitaria Locale in data 24 luglio, a cui ha fatto seguito l’avvio dell’iter che porterà, nel giro di alcuni mesi, all’acquisizione dell’ecografo. Secondo gli accordi l’Azienda Sanitaria provvederà a stanziare la quota mancante (una cifra intorno a 12.000 euro) per l’acquisto dello strumento, che sarà effettuato tramite gara.

Grazie alla presenza dell’ecografo e di uno staff dedicato, al consultorio di Campogalliano sarà possibile effettuare ecografie ginecologiche transvaginali per la diagnosi e il follow up delle principali patologie ginecologiche. Per le donne in gravidanza l'ecografia sarà uno strumento indispensabile che le accompagnerà durante il loro percorso. Sarà infatti possibile effettuare ecografie ostetriche per la datazione della gravidanza, per la valutazione dell’attività cardiaca, dell'accrescimento e del benessere fetale. A tutto vantaggio delle cittadine di Campogalliano che possono fruire di parte dell’assistenza legata al Percorso Nascita nei pressi del proprio domicilio.

“Grazie anche all'impegno della nostra comunità – spiega la sindaca Paola Guerzoni – da una ventina d’anni è possibile garantire a Campogalliano un servizio di ecografia sul posto. La comunità campogallianese si è sempre spesa in prima persona per collaborare col sistema sanitario locale, che davanti a tanto impegno non si mostra indifferente. Abbiamo fatto così anche questa volta. Sono molto orgogliosa della nostra comunità! Fra pochi mesi, noi donne – giovani, anziane, in dolce attesa – ritroveremo un importante servizio a pochi passi da casa. Grazie a tutti i cittadini, alle associazioni e alle aziende che si sono spesi in prima persona”.

Presso il consultorio di Campogalliano l’ostetrica e il ginecologo presenti accolgono ed assistono la donna sia in gravidanza che nel puerperio, fornendo anche consulenze di primo livello in caso di problematiche legate all'allattamento. Inoltre il personale del consultorio effettua visite ginecologiche e consulenze diagnostiche e terapeutiche per problemi uro-ginecologici, permettendo l'accesso anche a percorsi di riabilitazione del piano perineale. Il consultorio svolge un'importante attività di counselling per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle infezioni sessualmente trasmesse, di consulenza preconcezionale e contraccettiva soprattutto nelle popolazione di adolescenti e giovani adulti. Da non dimenticare poi l'offerta gratuita a tutte le donne tra i 25 e i 64 anni dei test di screening (PAP TEST e HPV TEST) per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero.