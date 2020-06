Mascherine per la Casa della Salute di Castelfranco Emilia: il regalo di CittadinanzAttiva

Una donazione per dimostrare affetto e vicinanza a chi non ha mai abbassato la guardia durante la fase più acuta dell’emergenza Covid. È quella dell’associazione Cittadinanzattiva che oggi ha consegnato un centinaio di mascherine alla Casa della Salute ‘Regina Margherita’ di Castelfranco Emilia. Si tratta di dispositivi di protezione personale cosiddetti di ‘comunità’, in quanto realizzati dai volontari della stessa associazione, che da anni prestano servizio all’interno della struttura. La donazione è stata incorniciata da un momento di incontro tra i rappresentanti di Cittadinanzattiva, la direttrice del Distretto Antonella Dallari e alcuni operatori sanitari della Casa della Salute.

“La consegna delle mascherine è un bellissimo regalo che dimostra il forte legame dell’associazione con la nostra struttura - dichiara Antonella Dallari -. Cittadinanzattiva è da sempre vicina alla nostra realtà con una presenza fissa e importante”.

“Per noi era doveroso omaggiare infermieri e medici attivi alla Casa della salute - afferma Romano Ansaloni, presidente di Cittadinanzattiva -. Tanti iscritti volevano esprimere di persona la loro riconoscenza agli operatori sanitari e nello spirito dell'associazione abbiamo voluto confezionare le mascherine per donarle a chi ha fronteggiato la pandemia con uno spirito di dedizione ammirevole”.