Covid. Mascherine in dono dell’Ospedale di Shandong ai colleghi di Modena

Un dono di 1000 mascherine FFP2 è giunto in questi giorni a Modena dall’Ospedale Provinciale di Shandong, provincia orientale della Cina. Questa consegna è frutto di una gara di solidarietà tra colleghi, guidata dal prof. Zeng-Tao Wang, chirurgo della mano di fama mondiale che ha raccolto i fondi tra i propri colleghi e ha voluto donare le mascherine al dottor Roberto Adani, Direttore della Chirurgia della Mano dell’AOU di Modena che le ha mese a disposizione dell’Azienda.

“Conosco personalmente il professor Wang dall’Ottobre 2014 - ha raccontato il dottor Adani –quando lo incontrai per la prima volta durante un Congresso Internazionale di Chirurgia della Mano a Kuala Lumpur (Malaysia). Nel Maggio 2017 ho frequentato come professore in visita il reparto del prof. Wang e tra noi è nato un rapporto di profonda stima e amicizia che mi hanno portato a ritornare in Cina anche nel 2018 e 2019. Il Professor Wang è infatti considerato uno dei massimi esperti al mondo in chirurgia e microchirurgia ricostruttiva della mano ma è soprattutto una persona dotata di grande umanità e generosità, doti che lo rendono amato e rispettato sia da pazienti che collaboratori. Durante queste ultime settimane il Prof. Wang mi ha contattato frequentemente per conoscere lo stato di salute mio e della mia famiglia. La settimana scorsa si è offerto di inviare materiale sanitario per emergenza Covid 19 presso il Policlinico di Modena dove lavoro”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A questo punto è cominciata una piccola avventura nell’avventura, perché è stato necessario coinvolgere le ambasciate per far arrivare il materiale in Italia. Tutto si è concluso nel migliore dei modi e le mascherine sono giunte sotto la Ghirlandina per le esigenze degli ospedali modenesi.