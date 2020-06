Donazioni, 150 paia di occhiali protettivi per la Polizia Municipale

“Destineremo gli occhiali protettivi alla Polizia locale”, permettendo così agli agenti di lavorare in condizioni di sicurezza personale ancora maggiore. Lo ha affermato il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ricevendo in Municipio, nella mattinata di giovedì 25 maggio, l’imprenditore Fabio Galvani, dell’Ottica Galvani, che ha donato 150 paia di dispositivi di protezione individuale.

Gli occhiali sono un omaggio di Ness1 Escluso – Galvani per il sociale, l’ente del terzo settore ideato da Galvani che dal 2017 offre la possibilità di praticare attività sportiva gratuita a ragazzi con disabilità cognitiva. Il progetto modenese coinvolge 140 giovani.

Il sindaco ha ringraziato Galvani “per la generosità dimostrata in questo momento delicato. Gli occhiali risultano particolarmente utili per gli operatori che lavorano a contatto col pubblico”, come appunto chi si occupa di pubblica sicurezza.

Gli occhiali sono dispositivi Dpi dal design sportivo, adatti alla protezione personale; sono progettati con forma avvolgente e consentono di riparare gli occhi sia frontalmente sia lateralmente. Inoltre, le lenti e la montatura garantiscono elevata resistenza agli impatti, rendendo gli occhiali più sicuri durante l’utilizzo, come certificato dalla marcatura CE in conformità alle normative dell’Unione Europea. I Dpi non nascono come strumenti anti Covid-19, ma aiutano a contrastare i rischi legati alla diffusione del virus.