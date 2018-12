Per gli anziani e i bambini delle strutture d'accoglienza in arrivo 2500 panettoni da "Regina Elena"

Sono oltre 2.500 i panettoni e pandoro che per Natale saranno distribuiti agli anziani e ai bambini accolti nelle strutture comunali di Modena e dei Comuni montani grazie all’iniziativa dell’associazione internazionale Regina Elena Onlus, che opera dal 1994 a Modena.

Giovedì 13 dicembre i rappresentanti dell’associazione hanno incontrato in piazza Grande il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli per consegnare i dolci natalizi che saranno distribuiti in strutture sociali in città. Altri sono stati distribuiti a Bomporto, Carpi, Fiorano, Formigine, Palagano, Polinago e Sassuolo. In piazza c’erano anche scatoloni di giocattoli raccolti presso la parrocchia S. Venanzio di Maranello che i contingenti militari italiani porteranno nei paesi dove operano, in particolare in Libano ed in Kosovo.

Durante la cerimonia coordinata da Tullio Arcobello ed Atos Serradimigni, a cui hanno partecipato anche il presidente della Provincia Giandomenico Tomei ed i sindaci di Palagano e Polinago, sono intervenuti il presidente de “La Voce” Marino Albicini, don Fabio che ha benedetto i doni e l’assistenza, la delegazione ligure dell’Ordine di Malta e dirigenti emiliani della onlus, il delegato nazionale agli interventi Paolo Salerno, il delegato nazionale agli eventi Alfio Torrisi, la delegata nazionale per la Romania Carmen Cadar, diversi volontari e Ilario Bortolan che presiede l’associazione Regina Elena.

Nell’occasione è stato consegnato il distintivo ai nuovi soci modenesi e sono stati ricordati Pietro Cambi, delegato provinciale di Modena per oltre 20 anni, il generale Ennio Reggiani che ha presieduto per 15 anni il sodalizio, ed i soci che sono “andati avanti”, ha affermato Bortolan.

L’associazione internazionale Regina Elena ha festeggiato 33 anni e opera in 56 paesi occupandosi di beneficenza e promuovendo l’educazione, la cultura, la pace e la tutela dell’ambiente e del patrimonio.

La consegna dei panettoni e dei pandoro per Natale è diventata una tradizione che a Modena si ripete da 20 anni.