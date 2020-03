Emergenza e solidarietà: Unicredit dona alla Croce Rossa per l'acquisto di mascherine e respiratori

Unicredit dona ai comitati della Croce Rossa di Piacenza, Parma, Modena e Rimini 46.500 euro per l'acquisto di mascherine, materiale sanitario e dispositivi medici. I soldi (360.000 euro in totale) sono stati raccolti attraverso Unicredit card flexia classic etica.

Il gruppo bancario ha messo a disposizione della Croce Rossa Italiana un conto corrente solidarietà completamente gratuito per la raccolta fondi a supporto di tutte attivita' che sta mettendo in atto per affrontare la crisi. "Grazie a questo contributo, a supporto dei nostri Comitati sul territorio, stiamo potenziando ulteriormente la nostra risposta a questa emergenza con l'acquisto di nuovi mezzi, presidi e dispositivi di protezione individuale per i volontari e gli operatori impegnati in prima linea. Insieme ce la faremo", commenta Flavio Ronzi, segretario generale della Croce Rossa Italiana.

"Ci stiamo attivando ogni giorno e in ogni modo possibile per essere di supporto alle comunità, ai territori e alle economie in cui siamo presenti. Questo contributo all'attivita' della Croce Rossa Italiana e' stato possibile anche grazie alla generosita' dei nostri clienti, oltre che all'impegno dei nostri dipendenti, ed e' motivo di orgoglio per tutti noi", conclude Remo Taricani, co-ad di UniCredit per l'Italia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(DIRE)