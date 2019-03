Accordo tra Avis e Polizia, il Questore è il primo donatore del progetto

L’Avis di Modena ha ospitato questa mattina i vertici della Questura e gli uomini della Polizia di Stato da Modena e dai Commissariati della provincia per la loro prima donazione di sangue. Nove i poliziotti neo donatori, due gli aspiranti che hanno effettuato i pre esami di idoneità, mentre uno ha effettuato al Centro Trasfusionale del Policlinico la prima donazione di piastrine. Insieme a loro il Questore di Modena dott. Maurizio Agricola e il vicario dott. Raffaele Gargiulo, entrambi alla prima esperienza come donatori. Si sono sottoposti al prelievo anche il medico della Polizia dott. Eugenio Di Ninno e la dirigente dell’ Ufficio Economato dott.ssa Belli.

Le donazioni di questa mattina sono solo i primi risultati della collaborazione fra Avis e Polizia di Stato sancita lo scorso 24 novembre in occasione del convegno in Questura sul tema del dono. Sicurezza e salute dei cittadini sono alla base dell’accordo, che vede i poliziotti in prima linea anche con il loro esempio di solidarietà. Per promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale è attiva all’interno della Polizia l’Associazione Donatori Volontari Polizia di Stato ADVPS, che ha visto la luce per la sezione dell’Emilia Romagna nell’aprile 2018. Da allora, anche in sinergia con Avis, è costantemente impegnata nelle attività di sensibilizzazione al dono del sangue del personale della Polizia e delle loro famiglie, oltre che dei cittadini.

Anche da queste iniziative congiunte derivano i dati positivi sulla raccolta di sangue in provincia nei primi mesi dell’anno, che registrano a febbraio 2019 un aumento del 2,17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.