Medolla, la Consulta del Volontariato organizza la solidarietà di privati e associazioni

La Consulta del Volontariato di Medolla ha portato a termine la raccolta fondi indetta nei giorni scorsi per aiutare concretamente medici di famiglia, pediatra e AVIS di Medolla, oltre alla Croce Blu di Medolla, San Felice sul Panaro e Massa Finalese. Grazie alla generosità di privati e associazioni (Scuola Viva, Avis Comunale, Chernobyl , Happy Children, Circolo Arcobaleno, I Perdiletto, volontari Auser e Consulta Giovani), sono stati raccolti 4300 euro, con cui sono stati acquistati dispositivi di protezione individuali certificati per uso sanitario: mascherine, tute, calzari, guanti, camici, gel disinfettante e saturimetri per l’osservazione dei pazienti a casa in isolamento.

A questo materiale si è aggiunto quello donato dall’associazione il Guidrigildo. La consegna ai beneficiari è stata poi effettuata dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“A nome dell’amministrazione comunale – commenta il sindaco Alberto Calciolari – ringrazio pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione e al buon esito di questa raccolta fondi. La nostra comunità, in tutte le sue componenti, pur nelle tante incertezze che in questi giorni sono di tutti noi, ha saputo da subito stringersi intorno ai medici e alle associazioni che quotidianamente lavorano nella gestione dell’emergenza”.