Policlinico e Baggiorvara, ben 5,3 milioni di donazioni durante l'emergenza

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena desidera ringraziare pubblicamente tutti coloro che in due mesi hanno donato 5,3 milioni di euro, tra contanti, beni e attrezzature, agli ospedali cittadini. Si è trattato di uno sforzo comune, che ha unito privati cittadini, associazioni, imprese in una gara per sostenere il nostro sistema sanitario che in questo momento è in prima linea nella battaglia contro il COVID-19. Circa 2,8 milioni di euro sono donazioni in denaro, oltre 500 mila euro sono donazioni in natura (non solo mascherine, gel igienizzante e presidi, ma anche pizze, gelati, focacce, uova e colombe pasquali), quasi 2 milioni sono attrezzature mediche.

“Nonostante la crisi sia cominciata ormai oltre due mesi fa, – commenta il direttore amministrativo Lorenzo Broccoli – la nostra comunità continua a starci vicino e questo supporto ci emoziona ogni giorno. Come ho già avuto modo di affermare in altre occasioni, siamo impegnati a far sì che ogni euro sino si trasformi nel più breve tempo possibile in un punto a nostro favore in questa partita contro l’epidemia, sino a quando non potremo affermare con certezza che siamo al Novantesimo e abbiamo vinto. Dell’acquisto delle apparecchiature daremo conto singolarmente con comunicati stampa dedicati. Per ora. Grazie a tutti. Sapremo essere all’altezza.”

È interessante notare come, al di là delle cifre, tutta la società stia facendo fronte comune. I Comitati genitori delle scuole della Provincia hanno raccolto e donato oltre 40.000 euro. Le associazioni hanno superato i 400.000 euro. Tra queste non ci sono solo le associazioni storicamente impegnate nel sostegno della Sanità. Spiccano, infatti, associazioni culturali, sportive, ricreative. Tra queste da ultimo ricordiamo la Società del Sandrone, la Comunità Islamica di Modena, la Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena, Leoni Cavezzo Rugby, Highlanders Formigine Rugby, l’Associazione Rulli e Frulli di Finale Emilia con il progetto Un portachiavi per l’ospedale di Modena” Importante il contributo degli Allievi di diversi corsi dell’Accademia Militare di Modena. Da ricordare anche il supporto dei Rotary Club, dell’Associazione Angela Serra, di Rock No War.

Anche le Aziende - che hanno partecipato per quasi 1,4 milioni di euro – rappresentano di fatto l’intero tessuto produttivo della Provincia. CONAD ha raccolto 137.800 euro con l’iniziativa Unisciti a noi. Realtà come Atlas Concorde, Italpizza, Autostrade ci hanno sostenuto con donazioni in denaro e apparecchiature.

Bello ricordare che una importante parte delle donazioni in denaro (600.000 euro) vengono da privati, cui si aggiungono i 160.000 euro raccolti da piattaforme web, sia da privati, sia da aziende, come Maria Vittoria Atelier.

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena ha creato una pagina sul proprio portale web dove ogni settimana viene aggiornato l’elenco di tutti i donatori, in stretto ordine alfabetico.

Per donare è sufficiente effettuare un versamento all’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena presso Intesa San Paolo, IBAN: IT 57 X 03069 02477 100000046051. Codice Swift: BCITITMM. Causale: Aiutocovid19.

Siccome donare è anche un gesto di fiducia verso le singole persone l’AOU ha deciso di affiancare alcune causali specifiche per alcuni reparti più esposti, in modo da consentire a chi lo vuole di indicare l’equipe cui far arrivare il frutto della sua generosità.

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria ha attivato su suo conto corrente anche le causali: