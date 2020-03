Nuovi casi modenesi in 6 diversi comuni. Indagini epidemilogiche in atto

Sono otto i nuovi casi positivi di coronavirus registrati oggi nel territorio modenese. Non ci sono nuovi ricoveri in terapia intensiva (su questo anzi dovrebbero arrivare novità domani), che al momento restano quattro, ma ce ne sono altri cinque nel reparto di Malattie infettive del Policlinico.

I nuovi contagi riguardano due uomini di Modena, un 57enne e un 65enne, una 61enne di Sassuolo, un 48enne di Fiorano, un 36enne di Campogalliano, una 49enne carpigiana, una 58enne di Vignola, un 85enne di Carpi.

A parte il caso della 49enne carpigiana, un contatto riconducibile all'ambito di infezione di quell'area, si sta procedendo con l'analisi epidemiologica su tutti i nuovi contagi. Tra tutti i 41 casi della provincia individuati al momento, 12 persone si trovano in Malattie infettive e, a parte i quattro ricoveri in terapia intensiva, per il resto si tratta di pazienti che si trovano a casa.

Altri tre casi tra quelli di oggi si aggiungono all'isolamento domiciliare (la 58enne di Vignola, la 49enne di Carpi, il 48enne di Fiorano). È di Sassuolo, infine, anche la signora 76enne risultata positiva ieri e non di Formigine come riportato erroneamente anche dal nostro giornale nella serata di ieri.

