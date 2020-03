DoveFila, ecco la piattaforma per sapere quanta coda c'è davanti ai supermercati

Nell'intento di evitare assembramenti inutili anche quando si decide di andare a fare la spesa, nasce la piattaforma DoveFila.

Il suo obiettivo è quello di mostrare agli utenti i vari tempi di attesa per accedere ai vari negozi e supermercati, in modo da evitare il più possibile le lunghe code di persone.

Come funziona

Entrando sul sito e cliccando sul logo del negozio in cui sei in coda, conferma il tuo tempo di attesa tramite l'apposito bottone "Sei in coda qui? Segnala" in modo da rendere noto a tutti gli utenti i tempi previsti in quel supermercato.

