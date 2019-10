Educatori danesi a Modena, le scuole emiliane modello per l’estero

Educatrici danesi in visita alle scuole d’infanzia di Modena per studiarne la struttura oganizzativa. Nella mattinata di martedì 1 ottobre l’assessora all’Istruzione del Comune di Modena Grazia Baracchi ha accolto le insegnanti al Memo, il Centro educativo del Comune che si occupa in particolare di formazione.

Il gruppo, composto da una quindicina di insegnanti proveniente da una scuola d’infanzia di Copenaghen, è in Italia per un percorso di approfondimento della conoscenza del sistema educativo regionale, che vede nelle scuole modenesi del Comune una tappa collaudata e apprezzata.

Nel loro viaggio le educatrici, che oggi a Modena hanno visitato anche la scuola d’infanzia comunale Tamburini, sono accompagnate da due docenti danesi che vivono in Italia e da tempo promuovono la conoscenza del nostro sistema educativo nel loro paese d’origine.

“Le educatrici danesi – afferma l’assessora Baracchi – si sono dimostrate molto attente ad approfondire con noi il tema della continuità didattica tra scuola d’infanzia e primaria e quello dell’inclusione dei bambini con disabilità, un argomento che molto le interessa visto il diverso approccio in materia adottato dal sistema scolastico danese. La visita è stata anche l’occasione per presentare ai colleghi nordeuropei il sito MovImparo che raccoglie le esperienze di attività outdoor condotte nei servizi educativi e nelle scuole di Modena, un settore in cui la scuola nordeuropea è particolarmente all’avanguardia”.

Venerdì 4 un altro gruppo di docenti danesi, questa volta composto da soli educatori uomini, visiterà la scuola d’infanzia Malaguzzi gestita dalla Fondazione Cresci@mo.