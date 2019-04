Educazione alla legalità economica nelle scuole. Guardia di Finanza in tour in provincia

Continua il percorso di visite nelle scuole da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena. Nella mattina di giovedì 11 aprile 2019, presso il Liceo Scientifico Statale “Manfredo Fanti” di Carpi (MO) si è tenuto un incontro formativo a cui hanno partecipato 47 studenti nell’ambito del progetto denominato “Educazione alla legalità

economica”, promosso anche per l’anno scolastico 2018/2019 e giunto alla sua settima edizione. Analoghi incontri si sono tenuti nei giorni precedenti presso il “Liceo Sigonio” e l’Istituto comprensivo “Paoli” di Modena – l’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Campogalliano (MO) – Scuola Secondaria di I Grado “Giacomo Leopardi” di Fiorano Modenese.

Il progetto, sostenuto dalla Guardia di Finanza in tutta Italia unitamente al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è finalizzato a promuovere iniziative a favore della scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado, con l’intento di far crescere la consapevolezza nei cittadini del futuro dell’importanza del valore della legalità economica, incoraggiando la diffusione di comportamenti virtuosi e responsabili in campo economicofinanziario. L’obiettivo è quello di illustrare ai giovani l’attività svolta quotidianamente dalla Guardia di Finanza quale organo di polizia economico-finanziaria, impegnata nella prevenzione e nel contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali, degli illeciti in materia di spesa pubblica, della contraffazione, del riciclaggio di denaro e del traffico di sostanze stupefacenti.

Gli studenti hanno rivolto domande sui compiti del Corpo ed hanno potuto assistere ad una dimostrazione pratica che ha visto impegnata un’unità cinofila specializzata nella ricerca di sostanze stupefacenti. Anche quest’anno è stato indetto il concorso “Insieme per la legalità”, per sensibilizzare gli studenti sul tema della legalità economica, favorendo la loro libera espressione, creativa e spontanea, con la realizzazione di disegni, dipinti, foto e cortometraggi.