Educazione stradale e Covid-19, il concorso che da spazio alla fantasia dei bambini

Un particolare “Divieto di bacio” con protagonista Snoopy, ma anche il sorriso di una mamma mentre fa indossare la mascherina alla figlia ma anche il “no” all’abbandono di animali, assieme all’obbligo a mantenere il distanziamento fisico.

Tutta la fantasia dei bambini si esprime negli elaborati degli studenti delle scuole primarie della città che hanno partecipato al concorso di educazione stradale, a tema Coronavirus, lanciato nelle scorse settimane dalla Polizia locale di Modena sui social network.

La premiazione online è stata affiancata dalla visita virtuale del Comando di via Galilei, pensata sempre per i più piccoli, in sostituzione del “tour” rinviato a causa delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria.

Il concorso era stato proposto dopo lo stop, a causa del lockdown, alle attività di educazione stradale che annualmente vengono svolte nelle scuole con bambini e ragazzi di primarie e secondarie (10 mila gli studenti raggiunti lo scorso anno con 832 ore di lezione in classe svolte dagli operatori della municipale).

Il progetto

L’iniziativa digitale per gli studenti consisteva nella reinterpretazione dei cartelli stradali al tempo del Covid-19 con l’obiettivo di bocciare i comportamenti pericolosi, vietati dalle disposizioni e, viceversa, promuovere quelli da seguire per prevenire il contagio. E quindi nel cerchio rosso che caratterizza i segnali di divieto sono finiti il virus e i comportamenti non corretti, come gli assembramenti, mentre i cartelli blu che danno via libera si sono riempiti di mascherine, mani che si lavano e raccomandazioni sulla necessità di restare a casa.

Dopo che il 25 maggio, in occasione del 160esimo anniversario del Corpo, erano state premiate le idee presentate dai ragazzi delle scuole medie Lanfranco e Cavour, nei giorni scorsi la Polizia locale ha pubblicato sul proprio profilo facebook gli elaborati migliori tra quelli arrivati dalle primarie.

I vincitori

I 23 lavori scelti rispettano critici di originalità, valore artistico, significato e simpatia: i vincitori sono Agnese (classe IV A della scuola San Faustino), Alessandro (V B Galilei), Alice (V B Galilei), Bianca (IV B Pisano), Chiara (III A Figlie di Gesù), Chiara (IV C Galilei), Christian (IV A Anna Frank), Denise (II B Pascoli), Diego (IV A Emilio Po), Enrico (IV A Emilio Po), Federico (V B San Geminiano), Filippo (V B Galilei), Filippo (I A Figlie di Gesù), Gian Mario (V B San Geminiano), Giorgio (IV A San Faustino), Giorgio (IV A San Faustino), Giulia (IV A San Faustino), Giulio (V B Collodi), Sara (IV A Anna Frank), Sara (V A Anna Frank), Sara (V B San Geminiano), Tommaso (V A San Geminiano) e Viola (V A Figlie di Gesù).

Inoltre, sempre grazie agli strumenti digitali, è stato possibile rimediare all’annullamento della tradizionale visita guidata, per le scuole primarie, nel Comando della Polizia locale. L’appuntamento primaverile, rinviato per rispettare le prescrizioni sul contenimento del virus, è diventato “virtuale” grazie a un video realizzato per l’occasione e pubblicato sul canale Youtube e sul profilo facebook del Corpo. Accompagnando l’utente in un vero proprio viaggio negli uffici di via Galilei, infatti, il filmato rivela e approfondisce i luoghi, gli strumentazioni, i mezzi e i tanti compiti dei quali si occupano gli agenti.

