Eguaglianza di genere, Unimore alla guida di un progetto europeo

Obiettivo ridurre le diseguaglianze di genere negli enti di ricerca in Europa.

È di questo che si occuperà un pool internazionale di ricercatrici e ricercatori grazie al progetto europeo “Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions” (LeTSGEPs), coordinato dalla prof.ssa Tindara Addabbo del Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore.

Le finalità di questo ambizioso progetto della durata di 4 anni, che ha ricevuto dalla Commissione Europea un finanziamento di oltre 2.000.000 euro nell’ambito del programma Horizon 2020 Research and Innovation Framework, è disegnare e implementare per le istituzioni di ricerca e universitarie i Piani di Eguaglianza di Genere.

“Il bilancio di genere, parte integrante del progetto, - afferma la prof.ssa Tindara Addabbo del Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore e coordinatrice del progetto - contribuirà significativamente all’efficacia ed alla sostenibilità dei GEPs (Piani di Eguaglianza di Genere), identificando le risorse e l’impatto delle azioni in termini di eguaglianza di genere. Sono anche previsti percorsi formativi e di sensibilizzazione rispetto all’eguaglianza di genere all’interno degli enti coinvolti nel progetto. L’insieme delle metodologie che intendiamo applicare nel disegno e nella implementazione e valutazione dei GEPs puntano a conseguire reali e misurabili miglioramenti in termini di eguaglianza di genere negli enti che hanno creduto nel progetto e che guideremo nel percorso”.

Il progetto, oltre ad avanzamenti dal punto di vista metodologico volti a coniugare GEPs e bilancio di genere, prevede l’analisi di contesto degli enti coinvolti in termini di eguaglianza di genere, il disegno di Piani di Eguaglianza di Genere specifici per ogni ente accompagnati da un sistema di indicatori che verranno utilizzati in fase di monitoraggio e valutazione delle attività svolte.

Le attività di formazione e sensibilizzazione su GEPs e bilancio di genere precederanno l’effettiva implementazione dei GEPs seguita dalla valutazione di impatto.

Le pratiche che verranno consolidate all’interno della partnership diventeranno un bagaglio di conoscenze condivisibili e applicabili in modo diffuso grazie alla disseminazione dei risultati prevista nelle diverse fasi della ricerca.

Con la prof.ssa Tindara Addabbo e con la prof.ssa Claudia Canali per l’unità Unimore parteciperà anche la prof.ssa Ulpiana Kocollari del Dipartimento di Economia Marco Biagi. Inoltre saranno coinvolti anche istituti universitari e di ricerca di diversi paesi europei come il RWTH della Università di Aachen (Germania), il Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts di Belgrado (Serbia), la Faculty of Economics della Università di Tirana (Albania), il Max Planck Society for the Advancement of Science di Monaco di Baviera (Germania), lo Spanish National Research Council e in particolare l’Istituto di Scienze Marine di Barcelona (Spagna) ed il Théorie Economique, Modélisation et Applications (ThEMA) dell’Università di Cergy-Pontoise (Francia).